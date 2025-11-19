Més de 100 participants converteixen el LABÓDROMO per la DANA d’Alzira en un referent d’ocupabilitat

El LABÓDROMO d’Alzira reuneix més de 100 participants en una jornada d’ocupabilitat post-DANA
Entitats, empreses i voluntariat ofereixen orientació, entrevistes i formació pràctica per connectar persones amb oportunitats laborals
La Casa de la Cultura d’Alzira va acollir la primera edició del LABÓDROMO, una iniciativa impulsada per Fundación Novaterra i el Projecte ANDA, que va demostrar la seua capacitat per generar oportunitats reals d’ocupació en els municipis afectats per la DANA.
La jornada va reunir a més d’un centenar de persones, que van completar el seu recorregut cap a l’ocupabilitat a través de les diferents àrees del “Pla d’Escalada” personalitzat, acompanyats per més de 20 voluntaris, l’equip tècnic de Fundación Novaterra i una desena d’empreses i entitats, convertint l’esdeveniment en un veritable laboratori de selecció, orientació i connexió professional.
El LABÓDROMO va permetre als participants viure una experiència professional similar a un procés de selecció real: entrevistes amb personal tècnic d’empreses, dinàmiques d’identificació de competències, orientació personalitzada i elaboració d’una fulla de ruta individualitzada que reflectia el punt exacta en què es troba cada persona i els aspectes a millorar. Al finalitzar, els assistents van rebre un diploma de reconeixement i un informe amb el diagnòstic d’ocupabilitat.
Les empreses van valorar molt positivament la iniciativa, destacant la seua utilitat per detecta talent i establir un diàleg directe amb persones en cerca activa d’ocupació. Entre elles, Eurofins Espanya va subratllar la importància de l’esdeveniment per a la recuperació laboral en els municipis afectats.
També es va destacar el suport de Fundación Mahou San Miguel, SOR Ibérica i la Associació Empresarial d’Alzira, que van contribuir activament a les entrevistes i activitats, ressaltant que connectar empresa i candidat és clau per al creixement i la competitivitat.
Els participants van expressar la rellevància del LABÓDROMO: Leroy, jove camerunès, va afirmar que “ha estat una gran oportunitat per conèixer empreses i iniciar una carrera professional”. Ingrid, mare venezolana, va valorar les eines pràctiques i orientació rebudes, i Lucía Aparici va destacar el valor pedagògic de les entrevistes reals en un entorn segur.
La realització del LABÓDROMO va ser possible gràcies a la col·laboració de Fundación Mahou San Miguel, Caixa Popular, Ajuntament d’Alzira, Casa de la Cultura, Conversia i la Unió Europea a través del Fons Social Europeu Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027, així com la implicació d’empreses com Juan Motilla S.L., SOR Ibérica S.A., Centro de Formación Forma-T, Carrefour España, Grupo Osga i Eurofins España, que van realitzar més de 50 entrevistes durant la jornada.
El LABÓDROMO va posar en relleu que l’ocupabilitat es construeix amb formació, experiències reals i implicació directa del teixit empresarial i social, permetent a desenes de persones dels municipis afectats per la DANA avançar amb pas ferm en el seu futur professional.