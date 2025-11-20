128 sol·licituds d’ajudes de joves i nous agricultors a la província d’Alacant
Barrachina ressalta la importància del relleu generacional i alerta sobre retalls europeus en la PAC i la PPC
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat que s’han registrat 128 sol·licituds d’ajudes dirigides a joves i nous agricultors a la província d’Alacant, la qual cosa evidencia “la voluntat de les noves generacions d’incorporar-se al sector agrari i garantir el relleu generacional”.
Dades de les sol·licituds
- Joves agricultors: 96 sol·licituds.
- Nous agricultors: 32 sol·licituds.
- Comarca del Mitjà Vinalopó: 28 sol·licituds (24 joves i 4 nous agricultors de 41 a 56 anys).
Barrachina ha indicat que cada projecte impulsat per un jove agricultor o ramader “és una oportunitat per dinamitzar el territori i mantenir vius els nostres pobles”, i ha remarcat el compromís del govern valencià de proporcionar les eines necessàries perquè puguen emprendre i consolidar les seues explotacions.
Política Agrària Comuna i futur europeu
El conseller també ha alertat sobre els efectes negatius que podria tenir la proposta del Marc Financer Plurianual 2028-2034 de la Comissió Europea, que preveu un retall del 22 % de la PAC i del 60 % de la Política Pesquera Comuna (PPC).
Barrachina ha reclamat que el Govern espanyol s’hi opose de manera rotunda i que es mantinguen intactes les inversions en desenvolupament rural i els fons destinats al sector pesquer, evitant la integració en la política de cohesió, per tal de garantir la viabilitat de les famílies agràries, ramaderes i pesqueres.