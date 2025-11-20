Alzira dona a la Federació d’Escoles de Música els beneficis del concert del 8 d’octubre

Alzira destina 3.346 € a la FSMCV per ajudar les societats musicals afectades per la dana de 2024
La ciutat reafirma el seu compromís amb la cultura i el teixit musical valencià
Esta donació contribuirà a la recuperació de les societats musicals afectades per la dana de 2024
L’Ajuntament d’Alzira ha formalitzat la donació de 3.346 euros a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), destinats a la recuperació de les societats musicals que van patir danys arran de la dana de 2024. L’aportació prové dels beneficis del concert celebrat el passat 8 d’octubre.
L’esdeveniment, organitzat per la Regidoria de Cultura amb la participació dels artistes alzirenys La Fúmiga, Figa Flawas, Esther, Naina i Quinto, va reunir 9.000 persones al Recinte Firal municipal, convertint-se en una jornada multitudinària de música i valencianisme.
El regidor de Cultura, Israel Pérez, ha mostrat la seua satisfacció per la iniciativa:
“Ens emociona saber que estos 3.346 € serviran perquè les bandes que van patir danys puguen recuperar-se i continuar amb la seua tasca cultural i educativa. Continuem implicats en la recuperació de totes les societats musicals, especialment les afectades per la dana”.
Per la seua part, la presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha agraït públicament la donació:
“Aquest gest ens ajuda a continuar la nostra tasca d’acompanyament i reconstrucció de les societats musicals més afectades. Les bandes de música són part essencial del nostre patrimoni cultural i social, i aportacions com aquesta ens permeten mantindre viva esta tradició en moments difícils”.
Esta aportació s’afegeix als fons recaptats en altres iniciatives solidàries. Cal recordar que Alzira ja va acollir en 2024 el concert “Reconstruïm les escoles de música”, impulsat per La Fúmiga, l’Ajuntament i Pro21 Cultural, que va obtenir 53.847,16 euros, entregats també a la FSMCV per a la recuperació dels centres musicals afectats.
Amb esta nova donació, l’Ajuntament d’Alzira reafirma el seu compromís amb la cultura i amb el teixit musical valencià, un dels més destacats d’Europa. La col·laboració amb la FSMCV posa de manifest com la música pot actuar com a eina de cohesió social i suport comunitari davant les adversitats.
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha conclòs:
“Continuarem donant suport a les nostres societats musicals, que són un orgull per a Alzira i per a tota la Comunitat Valenciana, i mereixen tot el suport per a continuar sonant, formant i emocionant futures generacions”.