El MUMA presenta el seu calendari 2026 amb il·lustracions de Lídia Boix

El calendari 2026 del MUMA inclou 13 il·lustracions de Lídia Boix commemoratives del 750 aniversari de la mort de Jaume I, amb exemplars accessibles per a persones cegues.
Les obres de Boix seran la portada i els dotze mesos del calendari, que també es podrà adquirir signat i acompanyat d’exposicions al museu.
Lídia Boix il·lustra el calendari municipal d’Alzira 2026 amb obres que commemoren els 750 anys de la mort de Jaume I, amb exemplars adaptats per a persones cegues i disponibles signats per l’autora
Lídia Boix il·lustra enguany el calendari municipal d’Alzira 2026 a través de 13 obres d’art que commemoren el 750 aniversari de la mort de Jaume I. Com a guanyadora de la primera edició dels Premis de Pintura Teodoro Andreu, l’obra de Boix titulada “L’albor d’un regne i l’eternitat d’un rei” passava automàticament a convertir-se en portada del calendari, però a més, l’alcudiana signava el compromís d’elaborar les 12 imatges que acompanyen cada mes.
El calendari 2026 incorpora, a més, algunes novetats. D’una banda, es repartirà una tirada d’exemplars que incorporen descripció en àudio de les imatges, textos i dates assenyalades de cada mes perquè les persones cegues també puguen disfrutar del calendari. D’altra banda, les il·lustracions que conformen el calendari es podran adquirir signades per l’autora.
La presentació del calendari i les obres de Boix per al públic general es farà esta vesprada a les 18:30 al Saló d’Actes del MUMA. Seguidament, s’inauguraran les exposicions ‘Monogràfic de Lídia Boix’ i ‘Camins i petjades. 750 aniversari de la mort de Jaume I’ a les Sales Temporals I i II del museu.
El calendari municipal d’Alzira 2026 podrà adquirir-se a partir de dimarts 25 de novembre en l’horari del MUMA.