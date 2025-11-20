La caiguda del pantògraf frena en sec un tren a Sueca i retrasa els trens de la C-1 fins uns 50 minuts

Caiguda del pantògraf provoca l’aturada immediata d’un tren a Sueca
Els retards afecten els viatgers de la línia C-1 durant més de dues hores
Un tren que havia efectuat la seua parada a Sueca s’ha aturat en sec i ha donat un bon esglai als usuaris que en aquell moment es trobaven al comboi. El fet ha ocorregut perquè el pantògraf, que connecta el vagó amb la catenària —i, per tant, amb el subministrament elèctric—, s’ha trencat.
Els usuaris que havien eixit des de Gandia a les 7:08 en direcció a València encara no han pogut arribar al seu destí. Molts d’ells han sentit una frenada brusca i el tren ha quedat aturat durant més de dues hores. Fa només uns minuts, un altre tren ha arreplegat aquests passatgers.
A hores d’ara, en el tram entre Cullera i Sueca, els trens circulen per una sola via.