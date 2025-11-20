La Conselleria d’Igualtat commemora el 25N com a Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona

La Generalitat llança la campanya ‘Ara tu’ per visibilitzar la violència masclista
El 25N posa l’accent en la prevenció, la detecció i la participació activa de la societat per eradicar la violència contra la dona
La Generalitat ha presentat la campanya ‘Ara tu’ amb motiu del 25N, que pretén visibilitzar situacions reals de violència masclista, ajudar les víctimes a identificar-les i fomentar que la societat deixe de guardar silenci. Asunción Quinzá ha subratllat la necessitat de trencar el silenci i implicar l’entorn de les víctimes.
La campanya posa l’accent en accions individuals que poden contribuir a erradicar la violència contra la dona, amb testimonis reals que demostren que cada gest té un impacte. També s’adreça a jóvens i adolescents, col·lectiu clau per construir relacions afectives basades en la tolerància zero als micromasclismes i a qualsevol forma de violència.
Asunción Quinzá ha explicat que és fonamental aprendre a detectar noves formes de violència abans que causin dany. La campanya busca activar una mirada crítica i reduir la normalització del control i dels micromasclismes. La Generalitat reafirma el seu compromís amb la protecció de les dones, oferint suport institucional, informació, formació, sensibilització, atenció integral i assistència jurídica especialitzada.
En coherència amb esta acció, s’han reunit els membres del jurat dels Premis 25N, que reconeixeran cinc entitats i dones destacades per la seua trajectòria en la lluita contra la violència de gènere.