María José Catalá reclama al Ministeri de Transports solucions urgents per a les infraestructures ferroviàries clau de València

Catalá exigeix al Ministeri respostes urgents per a les infraestructures ferroviàries de València
L’alcaldessa denuncia retards en l’estació central i el soterrament de vies de la Serrería, projectes clau per a la mobilitat i el desenvolupament econòmic
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha participat en l’últim acte de la plataforma Quiero corredor, organitzat per l’Associació Valenciana d’Empresaris, on ha posat l’accent en la necessitat de millorar les infraestructures ferroviàries de la ciutat i de la Comunitat Valenciana.
Catalá ha destacat la importància de l’estació central i del túnel passant, projectes essencials no només per a València, sinó per al conjunt del territori i del país. També ha denunciat la falta de novetats respecte al soterrament de les vies de la Serrería, una obra necessària per a evitar una “cicatriu ferroviària” a la tercera ciutat d’Espanya.
L’alcaldessa ha traslladat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible la urgència d’abordar el retard en l’inici de la construcció de l’estació central de València, que ha estat ajornada almenys fins a l’any vinent.
Catalá ha qualificat esta situació com un “gerro d’aigua freda” i ha remarcat que no es poden permetre més demores en projectes infraestructurals clau, vitals per a la mobilitat, el desenvolupament econòmic i la connexió ferroviària de la ciutat amb la resta del país.
L’acte Quiero corredor ha reunit més de 2.500 persones, incloent polítics, empresaris i representants de la societat civil. També han assistit autoritats com el ministre de Transports, Óscar Puente; el president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras; i l’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, així com empresaris valencians com Juan Roig i Vicente Boluda. Els participants han reivindicat la connexió ferroviària entre Algesires i la frontera francesa, per a passatgers i mercaderies, i Catalá ha insistit que cal una resposta immediata del Ministeri per a posar en marxa el soterrament de les vies de la Serrería i garantir el correcte desenvolupament de les infraestructures de València.