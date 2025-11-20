Pérez Puche recupera la història dels jardins de València en dos llibres

Francisco Pérez Puche publica dos llibres que repassen la història dels jardins de València
Les obres documenten els espais verds emblemàtics i la gestió municipal des de la fundació de la ciutat fins a l’actualitat
El cronista oficial de València, Francisco Pérez Puche, ha presentat dos nous llibres dedicats a la història dels jardins de la ciutat, amb el títol comú: “Para jardines, València”.
- Primer volum: de la fundació de la ciutat fins a 1957.
- Segon volum: de la riuada de 1957 fins a 2024, any en què València va ser Capital Verd Europea.
L’acte, celebrat al Saló de Cristall, va comptar amb l’alcaldessa María José Catalá, que va destacar que els llibres mostren “una mirada apassionada sobre la història del mite verd que ens acompanya des de fa segles”.
Els llibres recorren els canvis, projectes i polèmiques al voltant de zones verdes emblemàtiques com la Glorieta, els Vivers, el Passeig a la Mar, el Jardí de Jesuïtes, el parc de Natzaret i el vell llit del riu, documentant la gestió de les corporacions municipals des del segle XX fins a l’actualitat.
Segons Pérez Puche, aquestes obres són més que història urbana: són una declaració d’amor a València i al seu patrimoni verd.