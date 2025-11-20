Sanitat crea un catàleg únic per homogeneïtzar les endoscòpies digestives

Sanitat impulsa un catàleg únic per homogeneïtzar les endoscòpies digestives a la Comunitat Valenciana
L’objectiu és millorar la seguretat, la qualitat assistencial i la integració de dades en la Història Clínica Única
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha anunciat en el 47è Congrés Nacional de la Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva la confecció d’un catàleg únic per a homogeneïtzar els procediments d’endoscòpies digestives dels 27 serveis de Medicina Digestiva del sistema sanitari valencià.
Objectius del catàleg
- Garantir que tots els procediments s’enregistren amb el mateix codi i descripció a qualsevol hospital.
- Facilitar la implantació de la Història Clínica Única, integrant totes les dades del pacient en una sola història clínica accessible a tot el sistema.
- Millorar la seguretat dels pacients, la qualitat assistencial i l’equitat en l’atenció sanitària.
Xifres i impacte
- Les unitats de endoscòpia de la Comunitat Valenciana realitzen al voltant de 120.000 tècniques anuals: 55.000 gastroscopies i 66.000 colonoscopies.
- Les tècniques endoscòpiques han evolucionat fins a tenir impacte terapèutic, reduint hospitalitzacions i evitant cirurgies complexes, com tractament de l’acalàsia, resecció de lesions colòniques grans o intervencions en la via biliar i pancreàtica.
Implantació i validació
- El catàleg s’està validant al Hospital General Universitari de Castelló i al Hospital General Universitari d’Elx, abans d’estendre’l als 24 departaments de salut restants.
Formació i difusió
- Durant el congrés, 1.300 professionals han pogut seguir en directe intervencions endoscòpiques complexes al Hospital La Fe, fomentant l’aprenentatge col·laboratiu i la formació de metges en tècniques avançades.
- S’han abordat temes com accés a la via biliar en casos difícils, tractament de l’esòfag de Barrett, extirpació segura de lesions intestinals, reparació de sutures internes amb sistemes de buit i control de varius esofàgiques.