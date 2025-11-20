Sueca acull la XV Jornada Joan Fuster centrada en la crítica literària

Sueca celebra la XV Jornada Joan Fuster centrada en la crítica literària i el llegat de l’escriptor
Experts analitzen articles, col·laboracions i la funció social de la crítica dins l’obra de Fuster davant un centenar de participants
L’Espai Joan Fuster de Sueca ha acollit la XV Jornada Joan Fuster i la Crítica, una iniciativa fruit del conveni entre la Càtedra Joan Fuster i l’Ajuntament de Sueca.
- La jornada ha comptat amb la presentació de Carme Gregori, directora de la Càtedra, l’alcaldessa en funcions, Pilar Moncho, i el vicerector Carles Padilla.
- Prop d’un centenar de persones s’han inscrit per participar.
- Els ponents, especialistes en Fuster de Barcelona, Mallorca i València, han abordat:
- Articles de Fuster en la premsa valenciana i revistes de l’exili.
- Col·laboracions a la revista Destino.
- La funció social i cultural de la crítica literària dins l’obra de Fuster.
Segons Pilar Moncho, la jornada és clau per reivindicar el llegat de Fuster en uns temps en què es qüestiona el valencianisme democràtic i la llengua.
Entre els ponents destaquen Pere Ballart, Vicent Simbor, Blanca Ripoll, Marta López i Pere Antoni Pons, que han participat en diverses ponències al llarg del dia.