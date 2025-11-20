Sueca viu la XV edició de les Jornades Joan Fuster

Sueca acull la XV edició de les Jornades Joan Fuster centrades en la crítica literària
Ponències i visites guiades aproximen als participants la faceta menys coneguda de l’autor valencià i el seu llegat
L’Espai Joan Fuster ha acollit una nova edició de les Jornades Joan Fuster, que enguany s’han celebrat sota el lema “Joan Fuster i la crítica”. La proposta s’ha centrat a aprofundir en la faceta de l’autor valencià com a crític literari, un vessant essencial de la seua trajectòria intel·lectual i sovint menys coneguda pel gran públic.
Les jornades, que se celebren cada dos anys, reuneixen persones interessades en la cultura fusteriana en la que va ser la seua casa.
La jornada ha arrancat a les 9:30 del matí amb la inauguració i la primera ponència, contextualitzant el paper de Fuster en el panorama literari del seu temps. Especialistes i investigadors han analitzat la importància de les seues aportacions, la seua mirada crítica, el seu estil i la influència en generacions posteriors d’autors i estudiosos.
Les activitats s’han prolongat fins a les 13:30, moment en què ha finalitzat la sessió del matí després d’un intens programa de ponències i intervencions. Després d’una pausa per a dinar, la jornada ha reprès a les 15:00 hores amb una visita guiada a l’Espai Fuster de Sueca, on els participants han aprofundit en la figura de l’autor, els seus arxius i els espais dedicats a la seua obra i pensament.
Aquesta activitat de la vesprada ha permés completar la visió teòrica del matí amb una aproximació vivencial al llegat fusterià, tancant així una jornada plena de reflexió, context i descobriment.
La jornada ha conclòs amb un intercanvi de reflexions entre els participants, destacant el valor d’aquestes trobades per mantindre viva l’obra i el pensament de Joan Fuster. Amb aquesta edició, l’Espai Fuster reafirma el seu compromís amb la difusió cultural i l’estudi crític d’una de les figures intel·lectuals més rellevants del panorama valencià.