Apicultors de LA UNIÓ triomfen en la Fira Valenciana de la Mel de Montroi

Apicultors de LA UNIÓ brillen en la Fira Valenciana de la Mel amb diversos guardons
El concurs reconeix la qualitat de la mel valenciana i inclou homenatge a les víctimes de la DANA
Santiago Pallarés, van ser els grans triomfadors del XXVIII Concurs Nacional de Mels, celebrat en el marc de la Fira Valenciana de la Mel (Fivamel) de Montroi.
Premis destacats
- Pepe Briz, de Carlet, va aconseguir:
- Primer premi en la modalitat d’azahar.
- Segon premi en la modalitat de romer.
- Santiago Pallarés, de Vila-real, es va endur el màxim guardó en la categoria de milflores.
Aquests reconeixements posen de relleu el treball dels apicultors de LA UNIÓ i, en general, dels productors valencians, garantint mel de gran qualitat i proximitat front a importacions o adulteracions.
Jurat del concurs
El concurs va comptar amb un jurat de prestigi integrat per professionals del sector gastronòmic i autoritats locals, com:
- Vicente Gil (Gastroturista i À Punt)
- Pedro García Mocholí (Gastrocope i À Punt)
- Gerardo López (alcalde de Real)
- Amparo Palao (secretaria Amas de Casa Tyrius)
- Maje Martínez (directora de continguts de Gastrónoma)
- Manuel Blanco (alcalde de Montroi)
- Concejals de Montroi: Mauricio Durán i José Antonio García
Fivamel i homenatge a les víctimes de la DANA
La XXIX edició de Fivamel va incloure un emotiu homenatge a les víctimes de la DANA, ja que la localitat va ser una de les més afectades per les pluges torrencials de l’any passat, que van obligar a suspendre la fira. El proper any es commemorarà el 30é aniversari d’aquesta fira de prestigi.
Promoció i control de la mel valenciana
Des de LA UNIÓ s’ha instat la Conselleria d’Agricultura i el Ministeri d’Agricultura a implementar un Pla Reforçat de Control Oficial de la Mel, per millorar la trazabilitat, qualitat i etiquetatge, assegurant així el millor producte de les abelles als consumidors.