Barrachina destaca el liderazgo del sector agroalimentario valenciano en exportaciones

La Diputació destinarà 3 milions d’euros per ajudar els 28 municipis exclosos de les ajudes estatals post-DANA
La corporació assumirà el 50% del cost dels ajuntaments per garantir la reparació de camins i infraestructures
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha subratllat que el sector agroalimentario valenciano recupera el lideratge en exportaciones, consolidando el saldo comercial de la Comunitat Valenciana.
Entre gener i setembre de 2025, les exportacions agroalimentàries han crescut un 8,7 %, superant els 7.402 milions d’euros, amb un saldo comercial positiu de 2.378 milions.
En aquest marc, les exportacions de vi han augmentat un 9 %, arribant als 194 milions d’euros. Barrachina ha recordat que la Comunitat Valenciana ocupa el tercer lloc a nivell nacional en exportacions agroalimentàries, només darrere de Catalunya i Andalusia, amb els principals mercats a Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit i Portugal.
Suport a la promoció i qualitat del vi
Durant la seva visita a la seu de la Denominació d’Origen Protegida Vinos de Alicante (DOP Alicante), el conseller ha destacat el compromís del seu departament amb la promoció internacional dels vins valencians, dirigint-se especialment a bodegues, cooperatives i figures de qualitat vitivinícola.
En 2025, la Conselleria ha finançat la participació de 231 empreses i entitats en fires nacionals i internacionals amb 2,38 milions d’euros, i ha destinat 1,7 milions a les denominacions d’origen i 300.000 euros als seus consells reguladors.
Barrachina ha subratllat que el viñedo és un pilar estratègic de l’economia rural, sustentat per generacions de viticultors, cooperatives i bodegues, amb 10.622 hectàrees de vinya, 44 bodegues, 1.634 agricultors en cooperatives i 635 independents, contribuint de manera decisiva a l’ocupació i fixació de població rural.
Suport a joves i nous agricultors
La Conselleria ha destinat més de 29 milions d’euros a ajudes per a joves agricultors i noves incorporacions, amb 128 sol·licituds provinents principalment de la província d’Alacant. La quantia mitjana és de 53.000 euros per a joves i 42.000 euros per a nous agricultors, amb una edat mitjana de 27 anys per als joves i 46 anys per als nous treballadors.
Segons Barrachina, aquestes iniciatives contribueixen a la sostenibilitat del sector, el desenvolupament rural i la consolidació de les figures de qualitat diferenciada, considerades “crucials per al futur del camp valencià”.