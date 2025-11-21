Carcaixent organitza la primera edició de les Jornades Empresarials

Aquesta primera trobada de les empreses de Carcaixent s’ha realitzat a l’hotel Galiana a la Barraca d’Aigües Vives. Aquesta trobada ha servit per crear sinergies entre els empresaris de la població.
Aquesta jornada ha servit, tal com ha dit l’alcaldessa, per conéixer, connectar i crear sinergies reals entre les empreses del mateix poble.
Un espai de trobada que ha permés reforçar els vincles entre el teixit empresarial local i descobrir noves oportunitats de col·laboració.
El matí ha començat amb una dinàmica participativa en què cada empresa ha pogut explicar a què es dedica, quins serveis o productes ofereix i quina ha sigut la seua trajectòria. A través de xicotets grups de treball, els participants han compartit experiències, reptes, aprenentatges i la història que hi ha darrere de cada comerç, generant un clima pròxim i molt enriquidor.
Pel que fa a les ponències, les persones assistents han comptat amb la participació d’un coach especialitzat en motivació i lideratge empresarial, que ha oferit claus pràctiques per impulsar els projectes, reforçar la confiança i mantindre la il·lusió en temps de canvis. El missatge ha estat clar: apostar pel talent local, innovar i continuar avançant amb determinació.
La jornada ha acabat amb una gran fotografia dels participants que han assistit a les jornades empresarials.