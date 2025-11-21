RIBERA
La Conselleria d’Agricultura actualitza la normativa per a gestionar el potencial vitícola i millorar la gestió de les explotacions

La Conselleria d’Agricultura actualitza la normativa per gestionar el potencial vitícola

El Registre Vitícola es consolida com a eina clau per al control i la trazabilitat de les explotacions

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha actualitzat la normativa per a la gestió del potencial vitícola, amb l’objectiu de adequar-la a les noves directrius europees, ordenar l’activitat vitícola, garantir la trazabilitat de les explotacions i assegurar el compliment de les normes de gestió a la Comunitat Valenciana.

Principals novetats de la normativa

  • Publicació en el DOGV: la nova ordre estableix procediments clars per gestionar les autorisacions de nova plantació i replantacions de vinya.
  • Beneficiaris de les autoritzacions de nova plantació:
    • Persones físiques o jurídiques amb la superfície agrària necessària.
    • Joves agricultors amb la competència professional adequada.
    • Només es podran beneficiar les plantacions correctament autoritzades, garantint la legalitat i la trazabilitat.
  • Autorisacions de replantació:
    • Podran sol·licitar-se durant la vigència de la resolució d’arrancada de la parcel·la original (actualment cinc campanyes).
    • Tindran validesa de tres anys, excepte en la mateixa parcel·la, que podrà estendre’s fins a sis anys.

Registre Vitícola

El Registre Vitícola es consolida com una eina clau per al seguiment i control del sector vitícola a la Comunitat Valenciana:

  • Permet verificar les superfícies cultivades i la seva interconnexió amb el Sistema d’Informació d’Explotacions (SIEX).
  • Facilita la generació de documents oficials automàtics i l’accés a aplicacions informàtiques amb certificats digitals, millorant la gestió administrativa.
  • La seva interconnexió amb altres sistemes agrícoles assegura un seguiment integral i precís, reforçant la trazabilitat del sector.

Entrada en vigor

La normativa entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el DOGV, aplicant-se exclusivament al vinya destinada a la producció de raïm de vinificació.

