La Conselleria d’Agricultura actualitza la normativa per a gestionar el potencial vitícola i millorar la gestió de les explotacions

La Conselleria d’Agricultura actualitza la normativa per gestionar el potencial vitícola
El Registre Vitícola es consolida com a eina clau per al control i la trazabilitat de les explotacions
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha actualitzat la normativa per a la gestió del potencial vitícola, amb l’objectiu de adequar-la a les noves directrius europees, ordenar l’activitat vitícola, garantir la trazabilitat de les explotacions i assegurar el compliment de les normes de gestió a la Comunitat Valenciana.
Principals novetats de la normativa
- Publicació en el DOGV: la nova ordre estableix procediments clars per gestionar les autorisacions de nova plantació i replantacions de vinya.
- Beneficiaris de les autoritzacions de nova plantació:
- Persones físiques o jurídiques amb la superfície agrària necessària.
- Joves agricultors amb la competència professional adequada.
- Només es podran beneficiar les plantacions correctament autoritzades, garantint la legalitat i la trazabilitat.
- Autorisacions de replantació:
- Podran sol·licitar-se durant la vigència de la resolució d’arrancada de la parcel·la original (actualment cinc campanyes).
- Tindran validesa de tres anys, excepte en la mateixa parcel·la, que podrà estendre’s fins a sis anys.
Registre Vitícola
El Registre Vitícola es consolida com una eina clau per al seguiment i control del sector vitícola a la Comunitat Valenciana:
- Permet verificar les superfícies cultivades i la seva interconnexió amb el Sistema d’Informació d’Explotacions (SIEX).
- Facilita la generació de documents oficials automàtics i l’accés a aplicacions informàtiques amb certificats digitals, millorant la gestió administrativa.
- La seva interconnexió amb altres sistemes agrícoles assegura un seguiment integral i precís, reforçant la trazabilitat del sector.
Entrada en vigor
La normativa entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el DOGV, aplicant-se exclusivament al vinya destinada a la producció de raïm de vinificació.