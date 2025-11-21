La Diputació de València destina 3 milions a municipis exclosos del decret DANA

La Diputació de València destinarà tres milions d’euros perquè els 28 municipis que el Govern no va reconéixer com a afectats per la DANA puguen accedir a les ajudes estatals.
El president, Vicent Mompó, ha anunciat que la corporació provincial assumirà el 50% dels costos que l’Estat exigeix que els ajuntaments aporten, després que aquests quedaren fora del decret d’emergències.
Mompó ha criticat que el Govern només subvencione la meitat de les obres pendents i ha lamentat que encara dega 30 milions a la Diputació per actuacions ja executades en camins i carreteres. Tot i això, ha defensat la necessitat de “passar a l’acció” i treballar conjuntament per estar preparats davant nous fenòmens meteorològics.
La Diputació va demanar formalment la inclusió dels 28 municipis exclosos, entre els quals hi ha Carcaixent, Alberic, Benaguasil, Tous, Chelva i Xeraco.
Durant la visita a Carcaixent, Mompó ha revisat les obres de reparació finançades amb el fons incondicionat de la Diputació, que va injectar 15 milions entre 89 municipis afectats. A Carcaixent, les actuacions en camins i maquinària municipal ascendeixen a 467.694 euros.
Per accedir a una ajuda estatal de 66.000 euros, el municipi havia d’aportar la mateixa quantitat, però la Diputació assumirà també este import. L’alcaldessa, Carolina Almiñana, ha recordat que els danys totals al municipi ronden els dos milions d’euros i que encara queden reparacions importants per afrontar.
La visita ha servit per fer una valoració de la situació dels municipis afectats.