Mor una xiqueta de 6 anys després d’un tractament dental a Alzira i una altra de 4 està ingressada

Tràgic succés a Alzira: mor una xiqueta de 6 anys després d’un tractament dental
Una altra menor de 4 anys segueix ingressada mentre la Conselleria investiga la clínica
Una xiqueta de 6 anys ha mort després de sotmetre’s a un tractament dental en una clínica privada d’Alzira. A més, una altra menor, de 4 anys, es troba ingressada al Hospital de la Ribera després d’haver estat atesa a la mateixa clínica.
Fets
La nena de 6 anys va ser ingressada en parada cardiorespiratòria el dijous després del tractament. Els metges no van poder reanimar-la.
La nena de 4 anys va acudir al mateix hospital poc abans amb febre, vòmits i somnolència.
Després de ser estabilitzada, va ser traslladada amb SAMU a la UCI pediàtrica del Hospital Clínic Universitari de València, on continua ingressada.
Actuacions de la Conselleria de Sanitat
El Servei d’Inspecció ha obert un expedient informatiu per aclarir les circumstàncies dels fets.
S’ha ordenat la suspensió cautelar de l’activitat de la clínica dental on van ser ateses les dues nenes.
Aquest cas ha causat una gran consternació a la comunitat i ha posat en marxa una investigació oficial per determinar les causes del succés.