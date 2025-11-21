Sueca commemora el 25N amb activitats inclusives i per a totes les edats

Sueca celebra el 25N amb activitats inclusives per a tots els col·lectius
El programa combina formació, sensibilització i propostes culturals contra la violència de gènere
La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Sueca ha presentat la programació del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. El programa està dirigit a tots els col·lectius, amb especial èmfasi en centres escolars i adolescents, i compta amb la col·laboració de les regidories de Cultura i Acció Social.
Activitats destacades
- Fins a l’11 de desembre: Jornades formatives a:
- Centre d’Educació Especial Miquel Burguera
- Escola d’Adults
- Institut Joan Fuster
- 4 de desembre: xarrada sobre prevenció de la violència de gènere en espais digitals, amb perspectiva de diversitat funcional i inclusió.
- 25 de novembre: Lectura d’un manifest amb micròfon obert a tots els col·lectius, especialment al Centre Ocupacional i Miquel Burguera.
- 28 de novembre:
- 19:00 h: Xarrada sobre mutilació genital femenina a càrrec d’Aminata Soucko, organitzada per Associació Feminista Aquelarre.
- 20:00 h: Estrena de l’espectacle de dansa Dominare, de la companyia suecana Maduixa Teatre, amb la col·laboració de Cultura.
- 30 de novembre: Projecció d’una pel·lícula valenciana al Centre Municipal Bernat i Baldoví, amb la col·laboració de Cultura.
- 4 de desembre: Taller sobre educació afectiu-sexual i prevenció de la violència masclista en espais digitals, a la Casa de la Cultura, a les 19:00 h.
- 7 de desembre: Sessió de contacontes “La rebelión de las princesas” al Recinte de Festes del Perelló, aprofitant les festes majors de la localitat, amb col·laboració de l’ajuntament d’El Perelló.
Objectius
Segons la regidora Roser Viñoles, la programació vol visibilitzar la prevenció de la violència masclista durant tot l’any, abordant també perspectives com la masculinitat i la corresponsabilitat, i oferint activitats inclusives i adaptades a la diversitat funcional.
El programa combina formació, sensibilització i propostes culturals per promoure una societat igualitària i conscient de la violència de gènere.