35 milions d’euros per a millorar els camins rurals i reforçar l’economia agrícola a la Comunitat Valenciana

La Generalitat destina 35 milions d’euros a millorar més de 600 camins rurals i reforçar l’economia agrícola

Les obres garanteixen seguretat, mobilitat i connectivitat entre explotacions i nuclis urbans

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat la inversió de 35 milions d’euros destinada a la adequació i millora de camins rurals per a impulsar la mobilitat i reforçar l’economia agrícola local.

Dades clau de la inversió

  • La Generalitat treballa en la millora de més de 600 camins rurals a tota la Comunitat Valenciana.
  • 30 milions d’euros s’han destinat a reparar 574 camins afectats per la DANA a les províncies de València i Castelló.
  • Del total de camins afectats, 554 ja estan en execució o finalitzats (96,5%).

Distribució per províncies

  • València: 350 camins en 51 municipis; 336 ja finalitzats, 14 en execució.
  • Castelló: 216 camins; 165 finalitzats, 39 en execució.
  • Camp de Túria: 11 camins reconstruïts (1 a Llíria, 2 a Benaguasil, 4 a Vilamarxant, 4 a Domeño).

Objectius de les actuacions

  • Garantir la seguretat dels agricultors i usuàries dels camins.
  • Facilitar la mobilitat de maquinària i mercaderies.
  • Millorar la connexió entre explotacions i nuclis urbans.
  • Fomentar la fixació de població al medi rural.
  • Assegurar un territori més preparat davant episodis climàtics adversos.

Barrachina ha subratllat que aquestes actuacions són essencials per a modernitzar infraestructures rurals, contribuint al desenvolupament sostenible i a la competitivitat del sector agrícola a la Comunitat Valenciana.

