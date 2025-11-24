35 milions d’euros per a millorar els camins rurals i reforçar l’economia agrícola a la Comunitat Valenciana

La Generalitat destina 35 milions d’euros a millorar més de 600 camins rurals i reforçar l’economia agrícola
Les obres garanteixen seguretat, mobilitat i connectivitat entre explotacions i nuclis urbans
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat la inversió de 35 milions d’euros destinada a la adequació i millora de camins rurals per a impulsar la mobilitat i reforçar l’economia agrícola local.
Dades clau de la inversió
- La Generalitat treballa en la millora de més de 600 camins rurals a tota la Comunitat Valenciana.
- 30 milions d’euros s’han destinat a reparar 574 camins afectats per la DANA a les províncies de València i Castelló.
- Del total de camins afectats, 554 ja estan en execució o finalitzats (96,5%).
Distribució per províncies
- València: 350 camins en 51 municipis; 336 ja finalitzats, 14 en execució.
- Castelló: 216 camins; 165 finalitzats, 39 en execució.
- Camp de Túria: 11 camins reconstruïts (1 a Llíria, 2 a Benaguasil, 4 a Vilamarxant, 4 a Domeño).
Objectius de les actuacions
- Garantir la seguretat dels agricultors i usuàries dels camins.
- Facilitar la mobilitat de maquinària i mercaderies.
- Millorar la connexió entre explotacions i nuclis urbans.
- Fomentar la fixació de població al medi rural.
- Assegurar un territori més preparat davant episodis climàtics adversos.
Barrachina ha subratllat que aquestes actuacions són essencials per a modernitzar infraestructures rurals, contribuint al desenvolupament sostenible i a la competitivitat del sector agrícola a la Comunitat Valenciana.