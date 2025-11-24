Aldaia acull l’esdeveniment final del pla de reconstrucció post DANA de la Fundació Princesa de Girona

Aldaia acull el «Princesa de Girona CongresFest x València» per clausurar el pla de reconstrucció post DANA
Tallers, conferències i música posen en valor l’educació, l’emprenedoria i el suport psicosocial a joves afectats
Aldaia es va convertir el passat divendres en escenari del «Princesa de Girona CongresFest x València», impulsat per la Fundació Princesa de Girona.
Un gran esdeveniment que ha acollit històries inspiradores, conferències, tallers i actuacions musicals, dirigides a posar en valor les diferents accions desplegades des del gener a través del Pla especial d’intervenció per a joves de València, amb l’objectiu de contribuir en la reconstrucció de l’ecosistema juvenil afectat per la DANA.
Les quatre línies d’aquest Pla –educació, emprenedoria jove, salut i benestar i visibilitat del talent– han estat el fil conductor de l’esdeveniment, que ha comptat amb la participació de més de 30 persones, entre voluntaris, premiats Princesa de Girona i professionals implicats. Prop de 900 estudiants de centres educatius de poblacions com Paiporta, Algemesí, Alfafar, Catarroja, València, Aldaia o Sedaví han assistit a l’acte.
La jornada va començar posant en valor la línia educativa, amb més de 20 joves docents voluntaris donant suport en 18 centres educatius en matèria psicosocial.
En l’àmbit de l’emprenedoria jove, els assistents van conèixer projectes sorgits de la gira de reptes de la Fundació, que actualment es troben en fase d’experimentació gràcies a l’aportació econòmica rebuda.
La tercera línia s’ha centrat en el suport emocional i desenvolupament personal, oferint a joves i famílies acompanyament psicosocial a través de l’Associació Betània, premiada Princesa de Girona Social 2019. També s’ha destacat el paper de l’esport com a generador d’habilitats com resiliència, constància i treball en equip.
La música i la reconstrucció simbòlica han centrat l’última línia: “La veu de València”. S’ha impulsat la rehabilitació d’una antiga discoteca de Benetússer per convertir-la en un hub de talent jove, la maqueta del qual es va muntar amb peces de lego com a element simbòlic del procés col·laboratiu.
La jornada va culminar amb actuacions musicals i peces creades pels joves del programa «Generació art», així com el cant coral de l’himne de València, posant un emotiu punt final a tot un any de treball per a la regeneració comunitària i emocional després de la DANA.