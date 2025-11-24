Alerta groga per vents i diverses incidents per objectes en risc de caiguda a les comarques valencianes

Este dilluns, 24 de novembre, el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat ha activat l’alerta groga per vents en la nostra zona.
Segons la previsió, les ratxes més intenses s’han produït sobretot durant el matí i primera hora de la vesprada, i es manté l’avís fins a les deu de la nit, amb velocitats que poden arribar als 70 km/h.
Durant la jornada, el vent ha provocat diverses incidències. El Consorci Provincial de Bombers ha atés fins a vuit serveis relacionats amb elements en risc de caiguda, com: pèrgola a Alaquàs, cornisa a Quart de Poblet, fanal a Montcada, tendal a Xirivella, planxes a Gandia, antena a Puçol, lones a Alzira i cartell a Paterna.
Les autoritats demanen prudència davant el vent fort i recorden la importància d’assegurar objectes que puguen caure.