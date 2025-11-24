Algemesí celebra a les Drassanes del Grau el lliurament del 31é Premi de Pintura «Ciutat d’Algemesí»

Algemesí lliura el 31é Premi de Pintura «Ciutat d’Algemesí» en un acte a les Drassanes del Grau
230 obres competeixen en un certamen que combina talent contemporani i resiliència cultural després de la DANA
Demà dimarts, 25 de novembre de 2025, a les 19 h, les Drassanes del Grau acolliran l’acte oficial de lliurament del 31é Premi de Pintura «Ciutat d’Algemesí», un certamen consolidat com una referència destacada de la pintura contemporània espanyola.
Enguany, el guardó es celebra per segona vegada amb la col·laboració institucional de l’Ajuntament de València, degut a les conseqüències de la DANA, que va afectar greument les instal·lacions museístiques d’Algemesí.
Autoritats i participació
- L’acte serà presidit per l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis Bretones, el regidor de Cultura de València, José Luis Moreno, i la regidora de Cultura d’Algemesí, Carmina Gómez.
- La comunitat artística ha rebut la celebració com un símbol de solidaritat i un impuls a la cultura contemporània, mostrant la resiliència col·lectiva després de la riuada.
Concurs i premiats
- 230 obres presentades, seleccionades pel jurat compost per Felisa Martínez, Isabel Tejeda, Josep Salvador, Juan Carlos Nadal i Esteve Adam.
- 32 obres finalistes integren una exposició que recorre diverses línies d’expressió del segle XXI.
- Primer premi: Inés Fuertes per Pentimento II (6.000 euros).
- Primer accèssit: Keke Villabelda, Common Ground.
- Segon accèssit: María Esteve, Lloc imaginat.
- Tercer accèssit: Heli García, Patio trasero con piscina.
Altres finalistes inclouen Gustavo Alba Benito, Gema Alpuente Adam, Sonia Carballo Torres, Miguel Castillo Oñate, Raúl Collado Herreros, entre altres.
Missatge institucional
La regidora de Cultura, Carmina Gómez, destaca que el premi representa el talent dels artistes i la determinació d’Algemesí per mantenir viva la cultura malgrat les adversitats.
Exposició
L’exposició podrà visitar-se fins al 18 de gener de 2025.