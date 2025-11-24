El Perelló adquireix “La Casa Lliberós” per a rehabilitar-la com a centre de dia

El Perelló adquireix un immoble històric per convertir-lo en un centre de dia municipal
La rehabilitació de la Casa Lliberós reforçarà els serveis socials i la preservació del patrimoni local
L’Ajuntament d’El Perelló ha adquirit “La Casa Lliberós”, també coneguda com la Casa de les Compuertes, per a rehabilitar-la íntegrament i convertir-la en un centre de dia de titularitat municipal.
- L’alcalde, José Codoñer, va formalitzar la compra el 20 de novembre.
- L’immoble històric va ser construït l’any 1910 i fins ara era propietat dels germans Carlos i Víctor González-Lliberós Sastre.
- La casa senyorial està situada al número 37 del carrer Montesa d’El Perelló.
Segons l’alcalde, esta adquisició suposa una incorporació patrimonial de gran rellevància per al municipi, ja que després de la seva rehabilitació acollirà un Centre de Dia, un servei essencial per al benestar i atenció de la població.
Els propietaris han mostrat la seva satisfacció perquè la casa es destine a un fi social i comunitari, contribuint a preservar la memòria familiar i posant la casa dels seus pares al servei del poble.
Aquesta compra també reforça el compromís de l’Ajuntament amb la millora dels serveis municipals i la protecció del patrimoni arquitectònic i cultural d’El Perelló.