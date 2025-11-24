RIBERA
Emergències actualitza l’app 112CV amb nova interfície i continguts digitals per a la ciutadania

Funcionalitats per a emergències i prevenció inclouen alertes en temps real i consells d’autoprotecció

La Conselleria d’Emergències i Interior ha actualitzat l’aplicació 112CV, incorporant una interfície més intuïtiva i nous continguts digitals per a millorar la informació a la població i potenciar la prevenció i autoprotecció ciutadana.

Noves funcionalitats i continguts

  • Consulta en temps real dels incidents meteorològics a la Comunitat Valenciana.
  • Consells bàsics d’actuació en colegis, ajuntaments i centres de treball davant fenòmens adversos.
  • Recomanacions d’autoprotecció i enllaços a recursos externs.
  • Incorporació de la nova imatge corporativa d’Emergències Comunitat Valenciana.
  • Agrupació dels continguts en blocs temàtics: incendis, preemergències, emergències, avisos, incidents i informació a la població.

Prevenció davant de riscos diversos

L’app ofereix instruccions específiques per a afrontar:

  • Inundacions, terratrèmols, nevades, incendis forestals i temporals de vent
  • Oles de calor i fred
  • Accidents químics i riscos radiològics

A més, permet consultar l’històric d’avisos activats i els missatges emesos per Emergències a la xarxa social X, amb informació geolocalitzada de cada alerta.

Accés i disponibilitat

L’aplicació està disponible per a Android i iOS a través de l’enllaç APP GVA 112, impulsada per la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).

L’actualització consolida l’app 112CV com una eina de ús intuïtiu i senzill per a la ciutadania, amb la qual es busca millorar la prevenció, la informació i la resposta davant qualsevol emergència a la Comunitat Valenciana.

