Emergències actualitza l’app 112CV amb nova interfície i continguts digitals per a la ciutadania

L’app 112CV estrena interfície i nous continguts per a millorar la informació ciutadana
Funcionalitats per a emergències i prevenció inclouen alertes en temps real i consells d’autoprotecció
La Conselleria d’Emergències i Interior ha actualitzat l’aplicació 112CV, incorporant una interfície més intuïtiva i nous continguts digitals per a millorar la informació a la població i potenciar la prevenció i autoprotecció ciutadana.
Noves funcionalitats i continguts
- Consulta en temps real dels incidents meteorològics a la Comunitat Valenciana.
- Consells bàsics d’actuació en colegis, ajuntaments i centres de treball davant fenòmens adversos.
- Recomanacions d’autoprotecció i enllaços a recursos externs.
- Incorporació de la nova imatge corporativa d’Emergències Comunitat Valenciana.
- Agrupació dels continguts en blocs temàtics: incendis, preemergències, emergències, avisos, incidents i informació a la població.
Prevenció davant de riscos diversos
L’app ofereix instruccions específiques per a afrontar:
- Inundacions, terratrèmols, nevades, incendis forestals i temporals de vent
- Oles de calor i fred
- Accidents químics i riscos radiològics
A més, permet consultar l’històric d’avisos activats i els missatges emesos per Emergències a la xarxa social X, amb informació geolocalitzada de cada alerta.
Accés i disponibilitat
L’aplicació està disponible per a Android i iOS a través de l’enllaç APP GVA 112, impulsada per la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).
L’actualització consolida l’app 112CV com una eina de ús intuïtiu i senzill per a la ciutadania, amb la qual es busca millorar la prevenció, la informació i la resposta davant qualsevol emergència a la Comunitat Valenciana.