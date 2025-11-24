RIBERA
La Generalitat actualitza el sistema d’alerta precoç de Salut Pública dins del Pla Endavant

La Generalitat reforça el sistema d’alerta precoç dins del Pla Endavant per protegir la salut pública

L’actualització permet una gestió ràpida i eficaç de riscos sanitaris, ambientals, alimentaris i laborals

El vicepresident segon per a la Recuperació, Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, s’ha reunit amb el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i els seus equips per a reforçar la coordinació en l’execució del Pla de Recuperació Endavant.

En el marc d’aquesta iniciativa, la Generalitat actualitzarà el sistema d’alerta precoç de Salut Pública, que té com a finalitat:

  • Informar la població davant situacions d’alerta epidemiològica i riscos sanitaris, ambientals, alimentaris o laborals.
  • Garantir l’avaluació ràpida del risc en situacions d’emergència.
  • Permetre la gestió eficient de qualsevol amenaça per a la salut, establint mesures de vigilància i control de manera precoç.

Context i resultats previs

  • El sistema va ser clau durant les riades, evitant possibles epidemies gràcies a la vigilància epidemiològica i a la difusió de recomanacions a la població.
  • Les obres d’emergència en infraestructures sanitàries ja han finalitzat, i ara es treballa en actuacions a mitjà i llarg termini.

Execució del Pla Endavant

  • Actualment, el Pla Endavant compta amb 166 de 343 iniciatives en curs o completades.
  • Els quatre eixos estratègics presenten els següents avanços:
    • Persones: 5 completades, 22 en curs.
    • Teixit Empresarial i Econòmic: 4 completades, 28 en curs.
    • Medi Ambient: 5 completades, 42 en curs.
    • Teixit Social i Comunitari: 4 completades, 8 en curs.

El vicepresident Martínez Mus ha destacat que el Pla Endavant constitueix una fulla de ruta per recuperar el territori, millorar les condicions de vida de la ciutadania i reforçar la prevenció davant futurs episodis.

