La Mancomunitat de la Ribera Alta entrega el Guardó a l’Assocació d’Esclerosis Múltiple de la Ribera

La Mancomunitat de la Ribera Alta reconeix la labor de suport i sensibilització de l’Associació d’Esclerosi Múltiple
Guardó d’honor per a l’entitat que acompanya pacients i famílies amb esclerosi múltiple a la comarca
La Mancomunitat de la Ribera Alta, ha entregat el guardó d’honor, una premi que s’entrega any rere any. Enguany, l’ens comarcal ha volgut obsequiar amb aquesta distinció l’Associació d’Esclerosi Múltiple de la Ribera Alta, una entitat que dóna suport als afectats per aquesta malaltia i a les seues famílies.
Amb només 8 anys des de la creació, l’associació ofereix acompanyament emocional, informació especialitzada, orientació social i activitats que milloren la qualitat de vida dels malalts, com tallers de benestar, rehabilitació i xarrades informatives. A més, impulsa accions de sensibilització i col·labora amb professionals i institucions per visibilitzar l’Esclerosi Múltiple i fomentar una societat més inclusiva.
La seu d’aquesta entrega ha sigut el casal fester d’Algemesí, on l’alcalde d’aquesta població ha volgut també expressar i felicitar el treball que realitza l’associació dia a dia.
Amb aquest guardó, la Mancomunitat posa en valor la seua important tasca i el suport humà i proper que brinda a tots els qui conviuen amb l’Esclerosi Múltiple a les comarques de la Ribera.
Un reconeixement que reafirma la necessitat de continuar treballant junts per una comarca més solidària, inclusiva i compromesa amb el benestar de totes les persones.