Mor un home de 89 anys a Algemesí en ser atropellat per un camió

Algemesí lamenta la tràgica mort d’un veí de la localitat en ser atropellat per un camió.
L’home major, amb el seu carret, estava creuant una intersecció a l’entrada del poble per la Ronda d’Alzira quan el camió, fent maniobra, l’ha atropellat.
Segons ha informat la Policia Local d’Algemesí, el conductor tenia documentació en regla i va donar negatiu en el control d’alcoholèmia.
Tal com ha informat el Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU), una unitat SAMU es va desplaçar al lloc sobre les 11:40 hores, però l’equip mèdic només va poder confirmar la defunció de l’ancià de 89 anys.
La Policia Nacional està investigant el conductor, que ja ha estat detingut. Segons les primeres informacions, el xòfer del camió xicotet no s’hauria adonat de l’atropellament i va continuar la marxa fins a ser interceptat a Alaquàs, a uns 43 km del lloc dels fets.