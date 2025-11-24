Suspesa una clínica dental d’Alzira per la sedació irregular de dues menudes, una d’elles mortal

Cal recordar que la menor de 6 anys a qui se li va subministrar l’anestèsia va arribar a l’Hospital de la Ribera amb una parada cardiorespiratòria.
Les versions de les parts implicades no coincideixen. Des de la clínica dental, afirmen que la menor va eixir del tractament sense cap complicació, mentre que els familiars asseguren que va estar quatre hores en observació i amb problemes.
Segons ha confirmat la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, la clínica no té autorització per a efectuar tècniques d’anestèsia; només podia administrar anestèsia local.
Pel que fa a l’altra menor, va ingressar amb vòmits, febre i somnolència i va ser traslladada a l’Hospital Clínic de València, on ha pogut eixir de la Unitat de Cures Intensives i respon correctament als tractaments.
El succés ha fet reaccionar la Societat Espanyola d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SEDAR), que recorda la importància que les sedacions siguin realitzades exclusivament per metges especialistes.
L’Associació alerta que s’estan autoritzant sedacions profundes amb anestèsics generals com el propofol per professionals que no són metges especialistes, la qual cosa suposa un risc greu.
La SEDAR recomana que la ciutadania verifiqui que el professional que realitzarà la sedació és metge especialista en Anestesiologia i Reanimació, ja que la seguretat del pacient depèn de la formació, experiència i capacitat de resposta del professional.