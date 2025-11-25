Torrent commemora el 25N amb un acte institucional davant l’Ajuntament i centenars de participants
Lectura del manifest, noms de les víctimes i minuts de silenci recorden les dones assassinades per violència masclista
Torrent ha commemorat el 25N amb un acte institucional davant l’Ajuntament que ha reunit centenars de persones, entre representants polítics, associacions i ciutadania. La regidora d’Igualtat, Amparo Chust, ha obert la trobada amb un missatge de reflexió i compromís, recordant que esta data és “un crit col·lectiu” contra la violència masclista i reafirmant la voluntat del consistori d’oferir recursos, formació i acompanyament perquè cap dona se senta sola o desprotegida.
Les associacions del Comité de la Casa de la Dona han llegit el manifest elaborat per la Federació Española de Municipis i Provinvies, i s’ha viscut un dels moments més emotius amb la lectura dels noms de les 38 dones assassinades enguany per violència masclista. L’acte ha finalitzat amb tres minuts de silenci en homenatge a totes les víctimes.