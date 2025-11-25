València acull la cerimònia dels Premis Rei Jaume I 2025, un homenatge al talent científic i innovador

València acull els Premis Rei Jaume I 2025, reconeixent el talent científic, tecnològic i innovador
Sa Majestat el Rei i les autoritats locals destaquen la inversió en recerca i el protagonisme de les dones en la ciència
La Llotja dels Mercaders ha sigut l’escenari de la cerimònia de lliurament dels Premis Rei Jaume I 2025, uns dels guardons més prestigiosos en els àmbits de la ciència, la investigació i l’emprenedoria. L’acte ha comptat amb la presència de Sa Majestat el Rei Felip VI, representants institucionals, acadèmics i científics, així com de l’Ajuntament de València, que ha destacat el compromís de la ciutat amb el coneixement i la innovació.
Els premis, que enguany celebren la 37a edició, reconeixen el treball de set destacades figures que han contribuït de manera decisiva al progrés científic, mèdic, tecnològic, mediambiental i empresarial.
Durant el seu discurs, el Rei Felip VI ha insistit que invertir en investigació “no és un luxe, sinó una necessitat imprescindible per al futur del país”.
L’alcaldessa ha defensat també el protagonisme de les dones en els avanços científics, destacant el treball de totes les que han format part de la història de la ciència i convidant a totes les que vulguen dedicar-se en un futur.
María José Catalá, Alcaldessa de València
L’Ajuntament de València ha destacat que estos premis “consoliden la ciutat com un referent estatal i europeu en l’àmbit del coneixement”, i ha posat en valor la col·laboració entre institucions per a mantindre i impulsar esdeveniments que promouen el talent i l’excel·lència científica.