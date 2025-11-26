Alzira impulsa Reset Alzira, el nou programa de suport psicològic per a la joventut
La iniciativa ofereix atenció integral per reforçar la salut mental i la resiliència dels jóvens
L’Ajuntament d’Alzira ha presentat Reset Alzira, un programa integral d’atenció psicològica i suport psicosocial destinat a xiquets i jóvens del municipi.
La iniciativa, desenvolupada per l’entitat Sembrem, naix arran dels efectes de la dana de 2024 i té com a objectiu reforçar la salut mental i la resiliència davant situacions adverses. El projecte vol proporcionar recursos, eines d’afrontament i acompanyament emocional adaptat a les necessitats de la població jove.
La regidora de Joventut, Lara Ferrer, ha destacat que el programa representa “un pas avant” en la cura emocional dels jóvens d’Alzira, amb una clara aposta per la prevenció i la promoció d’hàbits saludables. L’alcalde, Alfons Domínguez, ha subratllat el caràcter públic i gratuït del servei, i ha remarcat que la ciutat necessita preparar-se conjuntament davant els reptes climàtics i socials que poden afectar especialment la joventut.
Reset Alzira, finançat pel Ministeri de Joventut i Infància, ofereix un enfocament integral que contempla quatre àmbits vitals: individual, grupal, col·lectiu i comunitari. Inclou atenció psicològica individual, tallers grupals, accions educatives en centres de tots els nivells i activitats comunitàries com les Rutes PsicoNatura. A més, el programa elaborarà una guia de suport psicoemocional per a jóvens, famílies i professorat.
El projecte està dirigit a persones de 6 a 30 anys i es preveu que beneficie fins a 7.800 jóvens. Les inscripcions són gratuïtes i poden realitzar-se a través del web de Sembrem, per correu, WhatsApp o presencialment a la Regidoria de Joventut.