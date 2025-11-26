Barrachina denuncia que el Govern central abandona l’olivar i la vinya en negar-se a activar les ajudes previstes per llei

Barrachina denuncia que el Govern central abandona l’olivar lal vinya
El conseller alerta dels riscos econòmics, socials i ambientals de la inacció
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha acusat el Govern central de “abandonar de manera reiterada” els sectors de l’olivar i del vinya al negar-se a posar en marxa les ajudes aprovades per llei per compensar els efectes de la sequera i l’augment dels costos de producció.
Segons Barrachina, la situació “no és nova” i es remunta a 2023, quan el Govern central va aprovar un paquet extraordinari de 357,7 milions d’euros per pal·liar la sequera i la pujada de preus, però el viñedo i l’olivar van quedar injustificadament exclosos.
Ajuda aprovada per llei sense executar
- L’abril de 2025, la Llei de Prevenció de Pèrdues i Malbaratament Alimentari va incorporar una disposició addicional amb ajudes específiques per a la sequera i la pujada de preus derivada de la guerra d’Ucraïna.
- La norma va establir 85 milions d’euros per al vinya de secà i 285 milions per a l’olivar de secà, amb un termini de dos mesos per a la seva concessió.
- Sis mesos després, el Govern central no ha invertit ni un sol euro, segons ha denunciat el conseller.
Rebuig a l’excusa dels pressupostos
Barrachina ha assenyalat que la falta de nous Pressupostos Generals de l’Estat “no és una excusa, ja que són ajudes obligatòries contemplades en una llei vigent”. Segons ell, “es tracta d’una falta de voluntat absoluta i no d’un problema tècnic, sinó de prioritats”.
El conseller ha advertit que la inacció del Govern està comprometent la viabilitat econòmica de milers d’explotacions de secà, que ja pateixen pèrdues per la sequera, l’elevat cost energètic i la caiguda de preus.
- “No parlem d’ajudes complementàries, sinó de la supervivència de l’olivar tradicional i del vinya de secà”, ha subratllat.
- A més, ha afegit que la caiguda d’aquests sectors comportaria pèrdua d’ocupació, despoblament i un major risc d’incendis, ja que aquests cultius actuen com a cortafoc natural.