Cullera aprova el major pressupost de la seua història amb 48,5 milions d’euros

Per 11é any consecutiu, l’Ajuntament no puja cap impost i continua ampliant serveis, inversions i infraestructures
L’alcalde Jordi Mayor destaca “la solvència i l’esforç d’este govern municipal per fer créixer Cullera com mai abans”
L’Ajuntament de Cullera ha aprovat en el plenari ordinari celebrat ahir el pressupost municipal de 2026, que ascendeix a 48,5 milions d’euros, convertint-se en el més alt de la història de la ciutat.
Amb este pressupost, ja són 11 exercicis consecutius en què el govern municipal presenta i aprova els comptes en temps i forma, un fet que reflectix estabilitat institucional, rigor econòmic i una gestió que ha permés mantindre congelats tots els impostos durant més d’una dècada, alhora que s’amplien serveis i infraestructures.
La proposta va ser aprovada amb els vots favorables del PSPV-PSOE i Compromís, i els vots en contra del Partit Popular i Vox.
Un pressupost per a reforçar servicis i impulsar un model de ciutat sostenible
El govern municipal ha assenyalat que es tracta d’uns comptes orientats a reforçar els servicis públics, modernitzar la ciutat i avançar cap a un model de desenvolupament sostenible, amb especial atenció a les polítiques socials.
Entre les àrees que es veuran reforçades destaquen:
- Seguretat ciutadana
- Educació
- Polítiques de joventut i per a les famílies
- Sostenibilitat ambiental i reciclatge
- Neteja viària i gestió de residus
- Promoció del comerç local
- Dinamització cultural
- Suport al teixit associatiu
- Recursos i promoció turística
“Un projecte de ciutat que mira al futur amb ambició”
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha subratllat que este pressupost “consolida un projecte de ciutat que mira al futur amb ambició”. A més, ha destacat que mantindre 11 anys sense pujar impostos mentre s’amplien serveis i inversions “demostra que una gestió responsable i transformadora és possible”.
Mayor ha remarcat també: “11 anys de govern, 11 pressupostos aprovats dins del termini establit i en la forma escaient, sense apujar els impostos i prestant més i millors servicis”.