Detinguts cinc treballadors per robatori de coure en les obres ferroviàries d’accés a València

Detinguts treballadors per robatori de coure en les obres ferroviàries d’accés a València
La Guàrdia Civil recupera el material sostret i investiga els implicats
La Guàrdia Civil, a través de l’Equip ROCA de Paiporta i en el marc de l’operació SOTVIAL, ha detingut a 2 persones i investiga a 3 més per la sostracció de coure de les obres ferroviàries d’accés a València.
Els fets es remunten al 30 de gener de 2025, quan els agents van localitzar material de catenària ferroviària en una empresa de recuperació i reciclatge de metalls a Massanassa, iniciant així l’operació SOTVIAL per determinar la procedència del material. Es va comprovar que provenia de les obres del canal d’accés a València, gestionades per una Unió Temporal d’Empreses (UTE).
Mètode dels presumptes autors
Els 5 treballadors de la UTE, entre ells dos encarregats de l’obra, aprofitaven la seva condició de personal autoritzat per traslladar el coure de manera il·legal durant la jornada laboral, evitant aixecar sospites.
El material sostret es venia en empreses de recuperació i reciclatge, amb un valor detectat de 23.000 euros. Els encarregats de l’obra també van fer ús de la documentació d’altres treballadors sense autorització per ocultar la seva identitat en les vendes, fet pel qual han estat detinguts com a presumptes autors de usurpació d’estat civil.
Recuperació i detencions
- S’han recuperat 1.150 kg de material en centres de recuperació de Massanassa i Paterna, retornant-lo a la UTE perjudicada.
- Les detencions s’han realitzat a Ibi i Paiporta. Els detinguts, homes de 41 i 63 anys, tenen nacionalitats peruana i espanyola.
- Els tres investigats tenen edats de 47, 52 i 53 anys, amb nacionalitats espanyola i boliviana.
Els fets s’atribueixen als delictes de furt continuat i usurpació d’estat civil. La investigació ha estat portada a terme pel Equip ROCA de la Guàrdia Civil de Paiporta, i les diligències han estat lliurades al Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de València.