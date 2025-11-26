El Consell assisteix a l’obertura estatal del curs universitari 2025-2026

València acull l’acte oficial d’inici del curs universitari
El Consell destaca la importància del diàleg i la transparència amb les universitats
El Consell ha participat en l’acte oficial d’obertura del curs acadèmic 2025-2026 de les universitats espanyoles, que enguany s’ha celebrat a València i ha estat presidit per Sa Majestat el Rei Felip VI.
A l’acte ha assistit el conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, acompanyat pels consellers d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama; de Justícia i Administració Pública, Nuria Martínez; i d’Hisenda i Economia, Ruth Merino.
Rovira ha destacat la rellevància que aquest esdeveniment tingue lloc a València en l’any en què la Universitat de València celebra el seu 526é aniversari. Així mateix, ha agraït a la rectora, Mavi Mestre, el reconeixement al treball del Consell i de la Conselleria d’Educació pel pla de finançament plurianual signat amb les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
El conseller ha recordat que aquest pla “és un acord històric que aporta estabilitat, previsió i tranquil·litat a les universitats valencianes per a planificar el seu futur amb certesa”.
A més, ha subratllat que l’acord “naix d’un diàleg honest i exigent i es fonamenta en valors irrenunciables com ara la confiança, la bona fe, la lleialtat institucional, la transparència i el servei a l’interés general”.