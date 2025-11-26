Emergències recorda als ajuntaments la normativa i requisits per a les festes i espectacles de Nadal, Cap d’Any i Reis

Emergències recorda als ajuntaments la normativa per a les festes nadalenques i de Reis
L’objectiu és garantir la seguretat i el compliment de les condicions legals en espectacles i celebracions
La Conselleria d’Emergències i Interior enviarà una circular informativa a les corporacions locals de la Comunitat Valenciana per tal que les celebracions de Nadal, Cap d’Any i Reis es desenvolupen amb les màximes garanties de seguretat.
A través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), la circular especifica les condicions per a l’organització d’espectacles i activitats extraordinàries, tant si comporten augment de risc com si no, així com per a instal·lacions temporals, portàtils o desmuntables, celebracions a la via pública o espais oberts i establiments amb llicència diferent de la prevista en la normativa vigent.
Principals requisits
Espectacles sense augment de risc: és necessària una declaració responsable davant les direccions territorials de la Conselleria a Alacant i Castelló, i davant la Direcció General d’Interior per als esdeveniments a la província de València.
Espectacles amb augment de risc: requereixen autorització de la Direcció General d’Interior, amb llicència municipal prèvia i presentació de la sol·licitud almenys 15 dies hàbils abans de l’esdeveniment.
Instal·lacions temporals, portàtils o desmuntables: també necessiten declaració responsable que acrediti el compliment de les condicions tècniques generals de seguretat, solidesa, salubritat, higiene, acústica i accessibilitat.
Festa a la via pública o espais oberts: si l’aforament supera les 1.000 persones, cal autorització administrativa de l’ajuntament corresponent.
Establiments amb llicència diferent a la regulada: la autorització correspon a l’ajuntament on s’ubica el local.
Horaris i orden públic
Els horaris de tancament es podran prolongar 90 minuts en Nit de Cap d’Any i 60 minuts en Nochebuena i Reis.
Els establiments han de complir la prohibició de vendre o subministrar begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
També s’ha de respectar la prohibició d’entrada a menors de 16 anys en discoteques, sales de festa, pubs o sales de ball.
La circular recorda també les normes sobre suspensió, clausura o prohibició, així com prescripcions relatives a soroll, vibracions i contaminació acústica.