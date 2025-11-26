La Generalitat llança campanyes de ciberseguretat per al Black Friday i Nadal
Les accions inclouen un webinar i un calendari interactiu amb consells pràctics per a la ciutadania
La Conselleria d’Hisenda i Economia, a través del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV), ha iniciat dues noves campanyes de concienciació sobre ciberseguretat dirigides a la ciutadania, amb l’objectiu d’ensenyar a protegir les compres online i oferir consells pràctics sobre seguretat digital.
Webinar ‘Protegeix les teues compres on-line’
La primera acció tindrà lloc el dijous 27 de novembre a les 13.00 h, amb un seminari en directe a través del canal de YouTube de CSIRT-CV.
Durant aquesta sessió, els participants aprendran:
- Com identificar una botiga fiable i reconèixer les estafes més comunes.
- Protegir les dades personals i bancàries abans de finalitzar un pagament.
- Evitar els tims típics del Black Friday, Cyber Monday, Nadal i rebaixes.
- Què fer si es converteix en víctima d’una estafa digital.
El webinar està pensat per a tot tipus de públic, independentment del nivell tècnic, i permetrà fer preguntes en temps real.
Calendari d’Advent de Ciberseguretat
A partir del 1 de desembre es publicarà un Calendari d’Advent interactiu, que estarà actiu fins al 24 de desembre. Cada dia, els usuaris podran obrir una finestra virtual amb un consell pràctic de ciberseguretat.
Els temes inclouen:
- Seguretat en mòbils, xarxes socials i banca digital.
- Protecció en dispositius connectats i joguets intel·ligents.
- Identitat digital, navegació, núvol i teletreball.
- Prevenció davant de phishing, vishing, smishing, sexting, grooming, fake news i ransomware.
Segons Javier Balfagón, director general de TIC, “l’objectiu és que la ciutadania gaudisca de les compres digitals sense riscos, amb eines i consells pràctics basats en casos reals”.