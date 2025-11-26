Picassent se suma al 25-N amb concentració i campanya contra la prostitució
L’acte i les activitats busquen visibilitzar la violència masclista i promoure la prevenció
Picassent es va sumar a eixe 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de les Violències contra les Dones, amb un acte públic carregat de simbolisme i reivindicació.
La jornada va recordar les 38 dones assassinades enguany i les milers que continuen patint violència masclista en el seu dia a dia.
Enguany, el municipi va centrar el focus en la prostitució i la tracta de persones, assenyalant-les com una forma d’explotació que vulnera drets humans i perpetua la desigualtat. Sota el lema “El consum de prostitució és violència”, la campanya municipal destaca la demanda com a element clau en la persistència d’aquest fenomen: “Si hi ha consum, hi ha explotació”.
Com a punt central de l’acte, es va realitzar una performance escènica que representà de manera visual i impactant les diferents formes de violència masclista, incloent el control, la submissió, la cosificació i l’explotació sexual. La posada en escena va buscar sacsejar consciències i fer visible una realitat que moltes vegades queda amagada.
Les autoritats locals han subratllat la necessitat de continuar treballant des de les institucions, l’educació i la ciutadania per erradicar qualsevol forma de violència contra les dones, reforçar la prevenció i donar suport a les víctimes.
A més, la programació es prolonga fins a mitjans de desembre, amb diverses activitats com xerrades i sensibilització, incloent una visita de l’activista Amelia Tiganus per a una conferència dirigida a ciutadania i alumnat.