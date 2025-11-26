Sanitat i Policia Nacional escorcollen la Clínica Dental Mireia d’Alzira
Es realitzen anàlisis per aclarir les causes dels problemes en les menudes ateses al centre
La Conselleria de Sanitat i la Policia Nacional han practicat este matí un escorcoll a la Clínica Dental Mireia d’Alzira per extraure mostres i material del centre
Les últimes informacions apunten que l’autòpsia realitzada a la menuda de sis anys que va morir després de ser atesa a la clínica ha descartat anomalies prèvies i posteriors, així com patologies congènites.
Per tant, tots els ulls estan posats ara en les anàlisis de fluids i teixits que s’estan realitzant a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona, per conéixer què va motivar la reacció dels fàrmacs. Recordem que la segona xiqueta afectada, de quatre anys, està estable.