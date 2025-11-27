9 projectes de l’Horta reben finançament de la Diputació amb 2,9 milions d’euros

Nou projectes de l’Horta reben 2,9 milions d’euros del Pla Obert per millorar serveis i infraestructures
Les actuacions inclouen modernització d’instal·lacions esportives, obres municipals i millores en carrers i parcs
La Diputació de València ha aprovat nou projectes a municipis de l’Horta Nord i Sud dins del Pla Obert, amb una inversió total de 2.934.243 euros. Les actuacions se centraran en la modernització d’instal·lacions esportives, obres en edificis municipals, millores en carrers, parcs i el cicle de l’aigua.
Detall dels projectes
- Meliana: 1,619 milions per renovar vestidors del poliesportiu, un nou accés a pistes esportives i tancament de la pista de bàsquet.
- Alboraya: Remodelació del carrer Tavernes Blanques (441.760 €) i reforma del parc de la plaça Sierra de Mariola a la Patacona (25.944 €).
- Albalat dels Sorells: Compra de l’edifici de l’antiga Caixa per a futura seu de l’ajuntament (532.000 €) i actuacions del cicle integral de l’aigua (132.971 €).
- Moncada: 146.710 € per restaurar la coberta i substituir finestres i portes del futur Museu de la Fàbrica de Seda; 17.999 € per millores en diversos edificis municipals.
- Rafelbunyol: 16.940 € per a l’adquisició d’una furgoneta de manteniment municipal.
- Mislata: 48.380 € per a millores en la coberta del vestidor del complex esportiu del parc de La Canaleta.
El Pla Obert suma ja 732 iniciatives en tota la província, dins dels 350 milions previstos, i els projectes aprovats han de finalitzar abans de 2027 per ser finançats.
La vicepresidenta primera de la Diputació, Natàlia Enguix, ha destacat que aquestes obres transformen els municipis i milloren els serveis públics. El president, Vicent Mompó, ha remarcat la flexibilitat del pla i la capacitat dels ajuntaments per prioritzar les necessitats locals.