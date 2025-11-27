Algemesí reforça la seguretat en l’entorn de l’estació amb dos torres de videovigilància

Algemesí reforça la seguretat amb torres de videovigilància a l’entorn de l’estació i zones industrials
El projecte inclou un sistema centralitzat, inversió rècord i la incorporació de 20 nous agents de Policia Local
L’Ajuntament d’Algemesí ha instal·lat dos torres de videovigilància en l’àrea de l’estació de ferrocarril, una a cada costat de les vies, amb l’objectiu de reforçar la seguretat tant en l’accés al centre històric com al barri del Raval, que comptaran amb vigilància les 24 hores del dia.
Segons ha explicat el consistori, les noves càmeres proporcionen una ampla cobertura d’imatge i serviran com a ferramenta de suport per a la Policia Local, en una zona per on transiten diàriament centenars de vehicles i vianants. A més de la seua funció reactiva, s’espera que tinguen un important efecte dissuasiu.
Instal·lació temporal fins al desplegament del sistema definitiu
Esta instal·lació, contractada a través d’una empresa especialitzada, és de caràcter temporal. Es mantindrà operativa mentre avança el projecte municipal per a desplegar un sistema de fibra òptica que connectarà tots els edificis municipals i permetrà l’extracció i gestió centralitzada de nombroses càmeres distribuïdes per espais públics d’Algemesí, totes elles supervisades des d’un centre de control operatiu de la Policia Local.
L’equip de govern ha reservat 270.000 euros en els pressupostos recentment aprovats per a fer possible este sistema “pioner” a la ciutat, la qual cosa suposa la inversió més alta realitzada fins ara en matèria de seguretat.
Videovigilància també a les àrees industrials
Paral·lelament, al polígon de Cotes s’està instal·lant una torre de 25 metres d’altura que permetrà videovigilar en temps real les àrees industrials de Cotes i Pepe Miquel, incorporant càmeres amb intel·ligència artificial i lectura de matrícules.
Valoració municipal
El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Kiko Reinoso, ha afirmat que esta aposta “suposa un gran pas per a millorar la seguretat dels nostres carrers, reforçar la tranquil·litat dels veïns i incrementar els recursos de la Policia Local”.
Per la seua banda, l’alcalde ha destacat que este projecte “era un compromís de legislatura” i que, malgrat haver afrontat una catàstrofe sense precedents, s’han pogut fer els primers passos per a impulsar-lo i dotar-lo d’un finançament adequat.
Reforç de personal policial
El projecte es completarà amb la imminent consolidació de 20 noves places en el cos de la Policia Local: 18 agents i 2 inspectors, la qual cosa permetrà cobrir quasi totes les vacants existents i aportar una major estabilitat als torns de treball.