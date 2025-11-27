El Centre Ocupacional Municipal i el Club Futbol Promeses Sueca aposten per l’esport inclusiu

L’equip del COM estrena nou equipament gràcies a l’acord de col·laboració entre les dues entitats
El COM de Sueca estrena equipament en un impuls compartit cap a l’esport inclusiu
L’acord amb el Promeses Sueca reforça la integració i la participació en el futbol local
L’equip de futbol del Centre Ocupacional Municipal de Sueca (COM) lluirà, a partir d’ara, una nova imatge gràcies a l’acord de col·laboració aconseguit amb el Club de Futbol Promeses Sueca, que ha patrocinat els nous equipaments. Els jugadors i jugadores del COM els van estrenar ahir en el partit disputat contra Los Silos de Burjassot, dins de la lliga de centres ocupacionals de la província de València.
A este partit especial van assistir l’alcalde de Sueca i regidor d’Esports, Julián Sáez; les regidores d’Acció Social, Sari Sáez, i de Serveis Municipals, Pilar Moncho; directius del Club Promeses Sueca; la directora del COM, Inma García; així com treballadors i usuaris del centre. Els integrants de l’equip local van mostrar la seua gran il·lusió per l’estrena del nou equipament.
El treballador del COM i entrenador de l’equip, Vicent Baldoví, ha destacat: «Estem molt contents i agraïts al Club Promeses. Els nostres jugadors fa anys que participen en esta lliga i, hui, amb l’estrena d’estos equipaments, es materialitza un acord de col·laboració molt important. A més, podran lluir a les samarretes els logos del COM, el nom de Sueca i una menció al centenari d’Antonio Puchades, que commemorem en 2025».
Un acord estratègic per a la inclusió
Per la seua part, l’alcalde Julián Sáez ha mostrat la seua satisfacció perquè el conveni siga una realitat: «Per a nosaltres és fonamental impulsar l’esport inclusiu, i des de la Regidoria d’Esports sempre promovem activitats que facen possible que l’esport arribe a tothom. El nostre agraïment al Club Promeses Sueca per este nou gest d’inclusió, que se suma al que ja van tindre amb la Fundació SASM».
Sáez ha recordat que este acord «feia temps que es gestava» i serà molt beneficiós tant per al COM com per al club i, per extensió, per a tota la societat suecana: «Veure les cares d’il·lusió dels joves del COM és impagable; és un dia molt especial». També ha ressaltat la tasca del COM dins del teixit esportiu de Sueca: «Per a nosaltres, el COM és un club més. Sempre han estat ací quan els hem necessitat, fins i tot elaborant de manera artesanal els trofeus de diferents campionats de la ciutat».
El Club Promeses Sueca reforça el seu compromís amb la inclusió
El vicepresident del Club Futbol Promeses Sueca, Pep Aranda, ha explicat que el club ha decidit «apostar fermament pel futbol inclusiu» amb este acord amb el COM, així com amb el ja establit fa un temps amb la Fundació SASM i el seu equip de futbol 8. «Se’ns va presentar la possibilitat de col·laborar i de seguida vam acceptar, perquè considerem fonamental donar suport a l’esport inclusiu».
Igualment, la membre de la junta directiva, Beatriz Font, ha destacat que accions com esta «són molt d’agrair, perquè contribueixen a construir una comunitat més solidària, participativa i humana. Estem molt contents de poder formar-ne part».