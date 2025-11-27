Juanfran Pérez Llorca és elegit nou president de la Generalitat Valenciana

Juanfran Pérez Llorca és elegit president de la Generalitat Valenciana amb el suport de Vox
El debat d’investidura deixa tensions entre PP, PSOE i Vox sobre la DANA i pactes polítics
Després d’hora i mitja de discurs del candidat a la presidència, Juanfran Pérez Llorca, el debat d’investidura celebrat este dijous a les Corts Valencianes ha deixat pas a les rèpliques de l’oposició. El primer en comparéixer ha sigut el portaveu del PSOE, que ha destacat la facilitat amb què Pérez Llorca ha abraçat els postulats de Vox i ha assegurat que el candidat és el “número dos” de Mazón.
Compromís ha arrancat la seua intervenció fent menció a les víctimes de la DANA, algunes d’elles presents al debat. El gest llançat per Llorca com a forma de distanciar-se de Mazón, el de demanar perdó des de la Generalitat a les víctimes, no ha convençut ni la formació taronja ni els socialistes.
Baldoví ha anomenat Pérez Llorca “Juanfran Mazón”, asseverant que és el “còmplice” del president en funcions i el seu “encobridor”. També ha demanat eleccions autonòmiques anticipades, demanda compartida amb el PSOE.
El portaveu de Vox ha agraït fins a tres vegades les paraules de Pérez Llorca i l’assumpció de les seues tesis en matèries com la immigració. El discurs de Vox ha justificat la decisió de no signar un pacte d’investidura per escrit, subratllant l’incompliment del PP en anteriors ocasions.
Finalment, Juanfran Pérez Llorca ha estat elegit president de la Generalitat Valenciana gràcies als vots a favor de Vox.