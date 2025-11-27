L’Antic Mercat de Torrent acull la Fira Talent Jove amb 111 ofertes de treball

L’Antic Mercat de Torrent acull la Fira Talent Jove amb més de 100 ofertes de treball
Ponències i tallers motivacionals impulsen l’ocupabilitat i la formació dels joves
L ’Antic Mercat de Torrent va acollir la Fira d’Ocupació Talent Jove “Llums, cambra… empre!”, organitzada per la Cambra de València i la Diputació de València, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torrent i IDEA’T, convertint l’espai en un gran plató d’oportunitats laborals per a la joventut de Torrent i l’Horta Sud.
Durant l’acte inaugural, la secretària general de Cambra València, Eva Quílez, i la regidora de Comerç, Mercats i Ocupació, Sandra Fas, van destacar la importància d’oferir oportunitats reals als joves i d’apostar per la seva ocupabilitat, ressaltant que la fira permetia que els participants es convertiren en els protagonistes de la seua pròpia trajectòria professional.
La jornada va incloure ponències motivacionals com la de Carlos Tatay, pilot mundialista, que va compartir la seua experiència de superació, i el taller “Sense excuses en el set” de Berni Mir, centrat en la comunicació, l’autoconfiança i la preparació emocional per a entrevistes.
L’Ajuntament de Torrent reafirma així el seu compromís amb la ocupabilitat juvenil, la formació i el desenvolupament professional dels joves, en col·laboració amb Cambra València, la Diputació i el teixit empresarial local.