Pérez Llorca, en la seua investidura com a president valencià: «El primer que faré serà demanar perdó a les víctimes de la DANA»

Pérez Llorca assumeix la presidència valenciana i demana perdó a les víctimes de la DANA
El nou president posa l’accent en el camp, la política hídrica i la reconstrucció
El ple per elegir el nou president de la Generalitat Valenciana ja és una realitat a les Corts Valencianes. Passades les 11 del matí d’aquest dijous, ha pres la paraula el candidat popular Juanfran Pérez Llorca, qui ha assegurat que, si obté la confiança de la cambra, serà un «president de tots els valencians i totes les valencianes», treballant amb humilitat, serenitat i convicció per la estabilitat institucional.
Després de fer balanç dels dos anys i mig de legislatura actual, destacant la llibertat educativa, la reducció d’impostos i les polítiques sanitàries, Pérez Llorca ha remarcat el seu compromís: «El meu propòsit com a president és continuar fent realitat el canvi», frase que ha repetit en diverses ocasions.
Primeres paraules per a les víctimes de la DANA
El candidat ha anunciat que les seves primeres paraules com a president seran per «demanar perdó a les famílies de les 229 víctimes mortals» de la DANA del 29 d’octubre de 2024. «Sí, senyories, perdó», ha reiterat, instants després d’animar els diputats a fer el mateix. També ha demanat responsabilitat a altres administracions, recordant que el Govern d’Espanya no ha demanat perdó ni assumit responsabilitats, i ha subratllat la necessitat de fer-ho amb absoluta humilitat.
Pérez Llorca ha assenyalat que les administracions «no han estat a l’altura» i ha subratllat que «la naturalesa no entén d’esquerres ni de dretes». Pel que fa a la reconstrucció, ha detallat les actuacions realitzades per la Generalitat «a pulmó», «sense ajuda» del Govern central i ha reclamat una comissió mixta per millorar la coordinació.
Defensa del camp i política hídrica
Un dels seus grans reptes serà el sector primari:
- Ha destacat que «el camp està al límit» i que no ha de quedar condicionat per prejudicis sectaris.
- Ha defensat els trasvassos Júcar-Vinalopó i Tajo-Segura davant la falta d’aigua.
- Ha defensat la igualtat de condicions per a agricultors, ramaders i pescadors, rebutjant el Pacte Verd Europeu tal com està plantejat, perquè genera burocràcia i posa els professionals valencians en un callejón sense sortida.
En relació amb la Unió Europea, ha defensat que els productes de tercers països compleixen menys requisits, i ha reivindicat que la qualitat de la taronja valenciana s’ha de valorar en igualtat de condicions.
Immigració i política de menors
Sobre immigració, Pérez Llorca ha declarat que «a Europa no pot vindre tothom», fent referència a una cita de Salvador Illa. Ha advocat per una política basada en la legalitat, l’ordre i el control, aplicable també als menors estrangers no acompanyats.
Energia i finançament autonòmic
Pel que fa a l’energia, ha defensat la nuclear, amb especial menció a la central de Cofrentes: «Cofrentes no es tanca, Cofrentes no es pot tancar».
Finalment, sobre el finançament autonòmic, Pérez Llorca ha instat al PSPV-PSOE a tornar a la sensatesa i seure a la taula per una finançament justa.