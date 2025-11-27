Pérez Llorca obri el debat d’investidura davant les Corts Valencianes

Pérez Llorca defensa la seua investidura apel·lant a la unitat política i a la reconstrucció post-DANA
El debat s’inicia marcat per moments de tensió i per l’absència del president Carlos Mazón
Així ha començat el debat d’investidura a les Corts Valencianes, on el candidat a president del Consell Valencià s’ha presentat davant de tota la cambra el diputat Juanfran Pérez-Llorca. El debat ha començat amb el parlament del candidat, on s’ha presentat davant de la ciutadania valenciana i ha explicat la forma de treball que proposa.
Al seu parlament, Pérez Llorca ha demanat el recolzament de la cambra perquè el nou govern puga prosperar i continuar treballant en la reconstrucció després de la DANA, destacant la necessitat de mantindre la unitat política i l’esforç conjunt per impulsar les ajudes, accelerar tràmits i recuperar les zones afectades.
Pel que fa als acords, el candidat ha remarcat que no ha realitzat cap pacte amb altres grups polítics, subratllant que arriba a esta investidura amb independència i transparència.
A més, ha fet un repàs de les mesures del Consell de Carlos Mazón. També ha valorat la situació de la sanitat, l’escola pública i l’habitatge. Tot i això, el moment més tens ha arribat quan ha remarcat la necessitat de demanar perdó a les víctimes de la DANA.
Ha assenyalat que el Govern d’Espanya hauria de demanar disculpes per la gestió i la falta de resposta davant la DANA d’octubre de 2024, un episodi que encara manté ferides obertes.
Un altre moment tens ha arribat quan Pérez Llorca ha subratllat la importància de continuar treballant en la política nuclear, afirmant que el debat energètic ha d’afrontar-se amb responsabilitat, transparència i visió a llarg termini per garantir el subministrament i la sobirania energètica de la Comunitat Valenciana.
La immigració irregular també ha sigut un dels punts centrals, ressaltant la necessitat d’impulsar mesures per a una millor regulació i gestió del fenomen. Ha insistit que les polítiques dirigides als menors migrants han de ser revisades per garantir una resposta més coordinada i efectiva.
Després d’un breu recés, el debat es reprén amb les intervencions dels diferents grups parlamentaris, que valoraran el discurs i fixaran les seues posicions abans de la votació definitiva. La sessió continuarà amb un intens debat polític que marcarà el futur immediat del nou Consell.
Un debat marcat per l’absència del president del Consell Valencià, Carlos Mazón, el seient del qual ha romàs buit tot el matí. Una absència que ha afegit tensió i simbolisme a una sessió clau per al futur polític de la Comunitat Valenciana.