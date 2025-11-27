Salvador García pren possessió com a nou regidor de VOX a l’Ajuntament de Benifaió

Salvador García pren possessió com a nou regidor i portaveu de VOX a Benifaió
García substitueix Gustavo Lobato després de la seua renúncia al càrrec
En la sessió plenària corresponent al mes de novembre, celebrada ahir dimecres, va prendre possessió del seu càrrec com a nou regidor de l’Ajuntament de Benifaió Salvador García Navarro, qui assumirà també la portaveu de la formació política VOX.
García substitueix en el càrrec l’anterior representant de VOX, Gustavo Lobato, qui va renunciar a la seua acta de regidor el passat mes de setembre.