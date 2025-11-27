Torrent amplia i modernitza la Biblioteca Metre i reforça l’horari nocturn per als estudiants

Torrent amplia i modernitza la Biblioteca Metre amb nous llocs d’estudi
L’horari nocturn es reforça per a estudiants durant el període d’exàmens
L’Ajuntament de Torrent ha ampliat i modernitzat la Biblioteca Metre amb 12 nous llocs d’estudi individuals, equipats amb mobiliari ergonòmic, panells de privacitat i millor il·luminació. La mesura respon a la creixent demanda d’espais per a estudiants universitaris, de secundària i opositors.
A més, l’horari especial d’estudi s’allargarà del 9 de desembre al 30 de gener, amb obertura de 8 del matí a 1 de la matinada tots els dies, excepte festius.
El servei de préstec també amplia el seu horari fins a les 20.30 h, mentre que les bústies de devolució funcionen les 24 hores.
Amb les noves millores, Torrent compta amb 287 llocs d’estudi entre la Biblioteca Metre i la Casa de la Cultura, reforçant el suport a la comunitat educativa i oferint espais còmodes i adaptats a les necessitats actuals.