Alzira fa realitat el somni de Salvador Ausina i li dedica una sala permanent al MUMA

Alzira inaugura una sala permanent al MUMA per honorar l’herència artística i humana de Salvador Ausina
La Cambra reuneix obra pròpia del pintor i una destacada col·lecció de mestres valencians dels segles XIX i XX
Durant l’acte inaugural, familiars i amics del pintor van recordar la bondat, la generositat i el perfeccionisme d’Ausina, destacant-lo com un amant de la llum que el seu pinzell va saber convertir en eternitat.
La Cambra acull part de l’obra pròpia d’Ausina i part de la col·lecció de pintors valencians dels segles XIX i XX, donada altruistament a l’Ajuntament d’Alzira.
Una quarantena d’obres de mestres com Teodoro Andreu o José Benlliure presideixen la sala. En l’espai Ausina, els visitants poden veure retrats, bodegons i tablilles, la seua especialitat.
En el primer aniversari de la mort del pintor, Alzira fa realitat el seu somni: que La Cambra del MUMA porte el seu nom.