Carcaixent torna a convertir-se en seu del maquetisme ferroviari

Carcaixent acull la II Exposició de mòduls ferroviaris amb més de 90 peces i 380 m² dedicats al modelisme
L’exposició combina història local, com els trens tarongers, amb traçats i estacions a escala H0 i N
L’Associació Valenciana d’Amics del Ferrocarril, amb el suport de l’Associació Amics de la Vieta i l’Ajuntament de Carcaixent, ha inaugurat la II Exposició de mòduls ferroviaris a escala H0 i N al Magatzem de Ribera, amb més de 90 mòduls al llarg de 380 m².
La mostra inclou ponts i cinc estacions: Almiñana, Vilches i Cabanyal (via doble), Benigànim (via única) i l’estació de destí, la del Nord de València. Com a novetat, s’exhibeixen les naus de la fàbrica de trens Macosa i un traçat ferroviari modular a escala N 1:160.
Els mòduls permeten disfrutar de l’afició dels maquetistes i aprendre sobre els diferents tipus de ferrocarril i la seva evolució.
Com a connexió amb Carcaixent, s’exposen llargues composicions dels trens tarongers d’exportació, que transportaven cítrics mediterranis a Europa. A mitjan segle XX, el 24% de les divises d’Espanya provenien de cítrics valencians, amb Carcaixent com a punt clau, gràcies als tallers de Transfesa, fàbriques de gel i vagons refrigerats.
L’exposició podrà visitar-se de 11 a 13 h i de 17 a 20 h, amb horari especial fins a les 14 h el 14 de desembre.